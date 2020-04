Coronavirus - Maroc : Les ministres des Affaires étrangères de 13 pays s’entendent sur des principes fondamentaux pour le maintien des liens de transport et des chaînes d’approvisionnement

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne, et ses homologues d’Allemagne, du Brésil, de Corée du Sud, de France, d’Indonésie, d’Italie, du Mexique, du Maroc, du Pérou, du Royaume-Uni, de Singapour et de Turquie ont participé aujourd’hui au sixième appel du groupe ministériel de coordination sur la COVID-19, au cours duquel ils ont réitéré la nécessité de maintenir des liens mondiaux essentiels alors que la pandémie de la COVID-19 continue d’évoluer.

Les membres du groupe de coordination ont convenu d’une déclaration commune qui énonce une série de mesures concrètes, et ils ont fortement exhorté d’autres pays à adopter des mesures semblables. La Corée du Sud a dirigé une discussion sur les pratiques exemplaires pour se sortir de la crise de la COVID-19.

Les ministres se sont engagés à coordonner les efforts de leur pays dans la mise en œuvre de mesures en matière de santé publique, de voyage, de commerce, d’économie et de finances, de manière à atténuer les perturbations et à assurer une reprise vigoureuse qui place les citoyens au premier rang des priorités.

Ils ont en outre reconnu les défis particuliers que doivent relever les pays vulnérables, notamment à l’égard de la résilience de leur système de santé et de l’accès aux fournitures médicales et à l’équipement de protection personnelle, et se sont engagés à relever ces défis.

Les membres du groupe ont aussi réaffirmé l’importance de maintenir la libre circulation des biens et fournitures essentiels et la nécessité de préserver les routes maritimes et les ponts aériens.

Enfin, ils ont convenu de continuer à collaborer étroitement avec leurs compagnies aériennes et leurs aéroports respectifs pour prévoir une capacité de transport suffisante permettant aux voyageurs coincés à l’étranger de rentrer chez eux.