Coronavirus - Mauritanie : Rapport De Situation Journalière

I. Points Saillants

– Pas de nouveaux cas ce jour

– Un deuxième et dernier cas importé de COVID-19, confirmé, mis sous traitement en isolement le 18 mars 2020 ;

– Un premier cas de COVID-19 confirmé le 13 mars 2020 et mis en isolement, tous les deux en bonne santé ;

– 20 personnes ayant eu contact avec les deux cas confirmés ont été mis en quarantaine à Nouakchott ; une 11ieme personne est sortie ce jour au terme de la période de confinement requise sans aucune suspicion d’infection par le

COVID-19 ;

– 9 autres contacts d’un cas confirmé en dehors du pays sont en quarantaine en Adrar ;

II. Situation Epidemiologique

– La Mauritanie a officiellement déclaré deux cas confirmés de COVID-19 importés. Le premier cas confirmé (un homme de 40 ans) le 13 Mars 2020 ; et le deuxième le 18 Mars 2020 (une femme de 41 ans). Les deux patients sont toujours sous traitement et leur état est stable.

– Jusqu’à ce jour, 12 autres cas suspects ont été identifiés et testés tous négatifs.

– 520 personnes venant des pays avec transmission locale ont été mise en quarantaine dans 11 hôtels.

III.Actions De Santé Publique/Interventions De Riposte

– Activation à partir du 11 mars du comité interministériel de gestion des urgences

– Instauration d’un couvre-feu de 18heure à 6 heures

– Fermetures des écoles, universités et mahadhras.

– Suspension des vols commerciaux et fermeture des frontières terrestres et maritimes

– Interdiction des regroupements et fermeture des marchés

– Développement de plans de riposte (une semaine, un mois, trois mois)

– Développement et diffusion des directives techniques

– Développement et diffusion des messages et supports de communication

– Mise en place de la technique de diagnostic du COVID-19 à partir du 12 février 2020

– Formation des points focaux régionaux de surveillance, de laborantins des régions, des équipes hospitalières en surveillance, diagnostic, prise en charge du COVID-19 ainsi que sur les mesures de prévention et de contrôle de l’infection

– Mise en place d’équipes sanitaires au niveau des 12 points officiels d’entrée (aéroports et ports de Nouakchott et de Nouadhibou, et les points d’entrée terrestres des 8 régions frontalières)

– Identification d’un pavillon d’isolement et de prise en charge des éventuels cas à Nouakchott

IV. Besoins Prioritares

– Équipement de protection individuel

– Consommable de diagnostic (VTM et réactifs)

– Briefing du personnel de santé sur les mesures de protection individuelles et de control de l’épidémie

– Renforcement des capacités de prise en charge : lits de réanimation