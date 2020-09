Coronavírus – Moçambique: Mais 4 óbitos e 226 novas infecções com a Covid-19 em Moçambique

Moçambique registou mais 4 óbitos de pacientes infectados pelo novo Coronavírus. Os mesmos ocorreram em Tete (1), Inhambane (1) e na Cidade de Maputo (2). Trata-se, segundo o Ministério da Saúde (MISAU), de 1 paciente com 41 anos de idade, 2 com 52 anos de idade e 1 com 71 anos de idade, que evoluíram […]

Moçambique registou mais 4 óbitos de pacientes infectados pelo novo Coronavírus. Os mesmos ocorreram em Tete (1), Inhambane (1) e na Cidade de Maputo (2). Trata-se, segundo o Ministério...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...