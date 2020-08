Coronavirus – Moçambique: Nas últimas 24h Moçambique registou 64 novas infecções e 27 casos totalmente recuperados da Covid-19

O comunicado do Ministério da Saúde (MISAU), sobre a situação prevalecente no país, no tocante ao novo Coronavirus (Covid-19) partilhado este Domingo, indica que até hoje, 16 de Agosto de 2020, foram testados cumulativamente, em Moçambique, 77.584 casos suspeitos, dos quais 970 nas últimas 24 horas. Dos novos casos suspeitos testados, 64 foram positivos para […]

