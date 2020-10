Coronavirus – Moçambique : Um óbito, 95 novas infecções e 10 casos de pacientes totalmente recuperados n as últimas 24h

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde (MISAU), partilhado esta tarde, trata-se de um paciente de 53 anos de idade, do sexo feminino e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu para óbito após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento numa unidade hospitalar da Cidade de Maputo. O caso tinha […]

