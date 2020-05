Coronavírus – Moçambique regista primeiro óbito da COVID-19

O Ministério da Saúde (MISAU), anunciou hoje o registo do primeiro óbito resultante da contaminação com o novo Coronavírus (COVID-19). Trata-se, segundo Rosa Marlene, Directora Nacional de Saúde Pública, de uma criança de 13 anos de idade, cuja amostra foi colhida no dia 20 de Maio de 2020, na cidade de Nampula. Esta criança, segundo […]

