Coronavirus - Republique Democratique du Congo : 1,5 million USD en matériels et équipements médicaux, contribution de Kibali dans l’effort de lutte contre le COVID-19 en RDC

La Société Minière Kibali Barrick, s’aligne au côté du Gouvernement Congolais pour briser la chaîne de contamination du COVID-19. Cette société apporte sa contribution en matériels et équipements médicaux dans cette bataille engagée contre la maladie du Coronavirus en RDC, et salue aussi les efforts de l’Exécutif central à travers les mesures prises pour arrêter sa propagation.

Il en a été question lors de l’audience que Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a accordé ce vendredi 03 avril à la primature à la délégation de Kibali Barrick Gold corporation, conduite par son Directeur Général, Cyrille Mutombo.

Le Directeur pays de Kibali Barrick, a à cette occasion annoncé la mise à la disposition du Gouvernement Congolais des matériels et équipements médicaux de lutte contre le COVID-19 pour une valeur de 1,5 million de dollars américains. Il s’agit notamment de gants, masques, Gels antibactériens, et de respirateurs. Cette somme selon le Directeur pays sera ventilée à trois niveaux, à savoir Kinshasa, le Haut- Uele, et l’Ituri.

Ce genre de geste de solidarité est encouragé par le Gouvernement Ilunkamba, car jusqu’à jeudi 02 mars la République Démocratique du Congo compte 134 cas confirmés et 13 décès suite au COVID-19.

