Coronavirus - République Démocratique du Congo : Mettre à jour 18 juillet 2020

79 nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus, COVID-19 en RDC, dont 63 à Kinshasa, 12 au Nord Kivu et 4 en Ituri parmi les 435 échantillons analysés par l'INRB. Cela porte le cumul du pays à 8 403 (8 402 cas confirmés et 1 cas probable de Kinshasa) depuis le 10 mars 2020.

• Un nouveau décès des cas confirmés a été signalé. Au total, on note 194 décès enregistrés (193 décès des cas confirmés et 1 cas probable). Létalité : 2,3 %;

• Vingt-deux (22) nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement COVID-19. Le total de personnes déchargées est de 4 335;

• Au moins 250 cas suspects ont été détectés après les investigations;

• Quatorze (14) provinces actuellement touchées: Equateur (4 cas), Ituri (15 cas), Haut Katanga (260 cas), Haut Lomami (1 cas), Haut Uélé (16 cas), Kinshasa (7 151 cas), Kongo Central (359 cas), Kwango (1 cas), Kwilu (4 cas), Lualaba (74 cas), Nord Kivu (223 cas), Sud Kivu (276 cas), Sud Ubangi (4 cas) et Tshopo (14 cas);

• Les 10 zones de santé les plus touchéespar le coronavirus à Kinshasa au 17 juillet 2020: Limete (642 cas), Gombe (641 cas), Binza Ozone (530 cas), Kokolo (484 cas), Lemba (439 cas), Binza Météo (426 cas), Kasa-Vubu (229 cas), Mont-Ngafula I (214 cas), Kintambo (207 cas), Lingwala (200 cas). Par ailleurs, les 5 zones de santé es plus touchées dans le Haut-Katanga jusqu'au 17 juillet sont: Lubumbashi (92 cas), Mumbunda (30 cas), Tshamilemba (16 cas), Kampemba (12 cas) et Ruashi (9 cas).

• L'OMS participe à la coordination de la réponse aux côtés du Gouvernement, et apporte tout l'appui nécessaire à tous les niveaux de la riposte en République Démocratique du Congo (RDC) depuis le début de cette crise sanitaire.