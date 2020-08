Coronavirus – République Démocratique du Congo : Mise à jour COVID-19 5 août 2020

La RDC a rapporté 75 nouveaux cas testés positifs coronavirus, COVID19: 41 à Kinshasa, 30 pour le Nord Kivu, 3 pour le Haut-Uélé et 1 en Ituri. Tests réalisés sur les 344 échantillons reçus par l’INRB. Cumul: 9 253 cas (9 252 cas confirmés & 1 cas probable). Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-republique-democratique-du-congo–mise-a-jour-covid19-5-aout-2020?lang=fr

