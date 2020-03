Coronavirus – République Démocratique du Congo : Situation épidémiologique COVID-19 à Kinshasa et en Ituri au 29 mars 2020

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 81 cas confirmés. Au total, il y a eu 8 décès. 16 nouveaux cas confirmés, dont 10 importés, parmi lesquels 2 de Bukavu et 6 à Kinshasa. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus–republique-democratique-du-congo–situation-epidemiologique-covid19-a-kinshasa-et-en-ituri-au-29-mars-2020?lang=fr

