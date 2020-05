Coronavirus – République centrafricaine : Communique de presse (14th mai 2020)

Le Ministère de la Santé et de la Population annonce la confirmation de 24 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire Centrafricain L’âge des patients varie entre 02 et 86 ans. On note 12 cas importés et 12 cas de transmission locale, 22 cas sant de sexe masculin et 02 cas sont de sexe féminin. […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...