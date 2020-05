Coronavirus - République centrafricaine : Communiqué de presse (24 mai 2020)

Le Minrstere de la Santé et de la Population annonce 52 nouveaux cas de COVID-19, dont 36 de sexe masculin et 16 de sexe féminin, confirmes le 23 mai 2020 sur le territoire Centrafricain.

Les patients ont un âge qui varie de 12 à 72 ans. Les cas importés sont au nombre de 03. Les cas à transmission locale sont au nombre de 49 et proviennent de Bangui, Bimbo, Bégoua, Bambari et Bossangoa.

A ce jour, le nombre total de cas confirmés est de 604 dont 22 guéris et 01 décès.

Les dispositions sont prises pour le traitement des patients ainsi que la recherche et le suivi des contacts.

Le Ministère de la Santé et de la Population, tout en réitérant son appel au calme, à la solidarité et à la coopération, appelle les Centrafricains à renforcer les mesures barrières et de distanciation sociale.