Coronavirus - République centrafricaine : La MINUSCA soulage les populations de Bangassou avec des kits hygiéniques

Cet appui en kits hygiéniques apporté aux populations de Bangassou, ce 15 juin 2020, pour plus de 8.000.000 FCFA grâce au fond programmatique, est constitué de 7000 barres de savon, 360 dispositifs de lavage des mains et plus de 7000 masques de protection.

« J’espère que ces kits d’hygiène de lutte contre le COVID-19 contribueront à éviter la contamination de la population de la préfecture de Mbomou. Tous les achats se sont effectués sur place, à Bangassou, car notre stratégie est d’encourager les commerçants locaux » a précisé le Chef du bureau régional de la MINUSCA, Rosevel Pierre-Louis.

Le Préfet de Mbomou, en réceptionnant ce don pour le compte de la population, a d’abord adressé ses remerciements à la MINUSCA pour cet appui qui vient soulager les efforts des autorités de la préfecture dans la lutte contre cette pandémie. « Au-delà des zones urbaines de nos sous-préfectures, je souhaiterais aussi distribuer ces équipements de lutte contre le COVID-19 le long du fleuve Mbomou qui constitue la frontière naturelle entre notre pays et la République Démocratique du Congo, avec son lot de traversées clandestines », a indiqué Pierrette Benguere.