Coronavirus - République démocratique du Congo : Déclaration de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et Cheffe de la MONUSCO, Leila Zerrougui

Par Leila Zerrougui

Comme la plupart des pays dans le monde, la République démocratique du Congo fait face aujourd’hui à une menace sans précédent, un ennemi commun, le COVID-19, qui n’épargne aucune nationalité, communauté ou religion.

Dans cette épreuve, je veux vous assurer que les Nations Unies sont pleinement mobilisées pour soutenir les efforts des autorités congolaises et protéger la population.

Le système des Nations Unies en RDC – qui regroupe la MONUSCO, ainsi que les Agences, Fonds et Programmes - prend toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus en RDC, conformément aux décisions prises au niveau national et en ligne avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le personnel des Nations Unies a respecté une quarantaine auto-imposée de quatorze jours à son retour des pays les plus touchés et réduit ses déplacements au maximum, notamment à Kinshasa. La rotation du personnel en uniforme de la MONUSCO est suspendue et les voyages non essentiels à l'intérieur du pays sont limités jusqu'à nouvel ordre.

Ces mesures de précaution sont mises en œuvre pour protéger notre personnel, les communautés que nous servons et la population congolaise dans son ensemble.

Toutes ces mesures ne nous éloignent pas de notre mission première en République démocratique du Congo : venir en aide aux populations les plus vulnérables, les protéger des menaces qui pèsent sur leur sécurité physique, et faire en sorte que la RDC puisse s’engager sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement.

Dans cette période d’incertitude, nous nous efforçons de trouver des solutions qui permettent à la fois de contenir la propagation du virus, de soutenir les efforts du gouvernement pour venir en aide aux personnes atteintes, à travers notamment l’Organisation mondiale de la santé, et de poursuivre notre travail essentiel de protection des civils et d’assistance humanitaire, en particulier à l’Est du pays.

Le Secrétaire général des Nations Unies a lancé cette semaine un appel à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde (*).

En République démocratique du Congo, aussi, nous avons plus que jamais besoin de paix et de sécurité pour garantir que l’assistance sanitaire, et plus largement l’assistance humanitaire, arrive jusqu’à ceux qui en ont le plus besoin.

Nous avons besoin que les personnels de santé puissent remplir leur mission. Nous avons besoin que les forces de sécurité puissent remplir leur mission, dans le respect des droits de chacun. Enfin, nous avons besoin que la population soit mobilisée, suive les recommandations et les directives des autorités, et reçoive le soutien nécessaire dans des conditions économiques forcément dégradées.

A tous les niveaux, les Nations Unies, ses Agences, Fonds et Programmes et sa Mission (MONUSCO) sont avec vous, Congolaises et Congolais, pour lutter contre cette maladie qui ravage notre monde.