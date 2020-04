Coronavirus - République du Congo : le Congo reçoit de nouveaux lots des produits

Le même geste a été fait par l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Afrique) et le Programme des Nations unies pour le développement.

Les produits ont été réceptionnés, le 20 avril, au siège de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et produits de santé par la ministre chargée de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, qui a aussitôt procédé à la distribution des colis par département. Ces différents dons permettront d’accélérer les dépistages dans les administrations et autres lieux à forte concentration. Toutes les localités du Congo seront concernées par le dépistage du Covid-19, une manière de contenir la pandémie afin de l’éradiquer.

Ces produits reçus par le gouvernement ont été automatiquement acheminés par les véhicules du programme alimentaire mondial dans les différents départements du Congo où les préfets feront la répartition. Il s’agit, en effet, de seringues, boites de sécurité pour aiguilles, gants d’examen, cagoules, pulvérisateurs, gels hydroalcooliques, lunettes de protection, tabliers de protection, charlottes chirurgicales, cotons tige, sacs poubelle, thermomètres à infrarouge, blouses non stériles, écrans de protection faciale, masques de protection et bien d’autres.

Après avoir réceptionné les produits, Jacqueline Lydia Mikolo a signifié que ces dons répondent aux besoins du Congo puisque les donateurs ont fourni ceux qui constituaient l’état de besoin présenté par le gouvernement. « Nous recevons aujourd’hui un deuxième don de la Fondation Jack Ma. Ces dons répondent à nos besoins puisqu’ils répondent à liste que nous avons établie. Tous les départements seront servis afin de procéder le plus tôt possible au contrôle de température, lavage des mains et test », a signifié la ministre chargée de la Santé.

