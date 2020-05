Coronavirus - République du congo : Suivi des prix sur les marchés congolais face aux mesures de confinement

Points clés :

Le prix du panier de la ménagère a augmenté de 50 fcfa en une semaine, passant à 3350 fcfa. Sa composition a également changé, les haricots dont le prix était trop élevé ont été remplacés par les légumes, plus abordables.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/3c5FIhs

La tendance générale des prix est restée fixe chez les commerçants grossistes et chez les détaillants, à un niveau toujours plus élevé que la moyenne annuelle et saisonnière.

Tant pour les produits importés que locaux, les transports sont la cause principale de la hausse des prix sur les marchés.

Impacts de la crise sanitaire sur les prix du marché :

Après un mois et demi de confinement en République du Congo, une reprise progressive des activités a débutée le 18 mai dernier. En cette semaine de déconfinement, la tendance générale des prix est restée fixe ou en baisse, hormis pour deux produits : le foufou, dont le prix a augmenté de 10% chez les grossistes et de 2% chez les détaillants par rapport à la semaine passée. Et le haricot, dont le prix augmente chaque semaine, le 17 avril dernier le kilo de haricots coûtait 960 fcfa, il en coûte désormais 1310 fcfa.

En provenance du Cameroun, le prix des haricots est fortement influencé par le bouleversement des transports.

Cette hausse a engendré un changement dans la composition du panier de la ménagère*. Les haricots, présents dans le panier la semaine passée, ont été remplacés par les légumes. Le prix du panier augmente sensiblement chaque semaine (50 fcfa ici), cependant en l’espace d’un mois il s’agit de +15,5% sur le prix total. Une augmentation difficile à gérer pour les ménages urbains vulnérables dont le pouvoir d’achat a baissé, nombreux ayant perdus leur source de revenu journalière.