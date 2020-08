Coronavirus : Tchad Rapport de situation

FAITS SAILLANTS

À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le 19 août, nous commémorons les travailleurs humanitaires tués et blessés dans l'exercice de leurs fonctions, comme ce fut le cas encore tout récemment au Niger où sept travailleurs d’une ONG et un guide ont perdu la vie dans une attaque armée. Nous rendons également hommage à tous les travailleurs humanitaires qui, en dépit de toutes les difficultés, apportent chaque jour un soutien et une protection essentiels aux enfants, aux femmes, et aux hommes qui en ont le plus besoin.

La campagne mondiale de cette année 2020, intitulée #RealLifeHeroes, a voulu attirer l'attention sur les héros du quotidien -les humanitaires- en les comparant à des super-héros de la culture populaire pour leur travail sans relâche au service des autres. Mais qui sont ces humanitaires et que font-ils?

« Cette année, nous rendons hommage à toutes ces personnes qui sont souvent elles-mêmes dans le besoin : aux réfugiés qui aident les communautés d’accueil, aux travailleurs sanitaires locaux qui soignent les malades et vaccinent les enfants, et aux humanitaires qui négocient l’accès aux zones de conflit pour acheminer de la nourriture, de l’eau et des médicaments », a déclaré António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, dans son message de remerciement à l’endroit des travailleurs humanitaires. La déclaration du Chef des Nations Unies, à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire (JMAH) 2020, donne le ton de la célébration de cette année.

Cette JMAH 2020, nous a montré que les humanitaires, en particulier le personnel national, font partie d'un mouvement mondial plus vaste composé de personnes de toutes disciplines et de tous horizons, qui se mobilisent pour faire preuve de solidarité et aider leurs prochains quand les temps sont durs. Cette année, nous rendons un hommage particulier aux travailleurs de la santé et ceux qui apportent une réponse humanitaire malgré et en raison de la pandémie de COVID-19. Actuellement, la COVID-19 représente l'un des plus grands défis des opérations humanitaires dans le monde. Même si le Gouvernement du Tchad a soutenu continuellement l’accès humanitaire, de manière générale, le manque d'accès et les restrictions imposées par les Gouvernements du monde entier ont fait que les communautés locales, la société civile et les ONG nationales sont en première ligne de la réponse.

En raison des mesures préventives actuellement en place pour limiter la propagation de la pandémie, les grands événements publics sont limités partout dans le monde. Néanmoins, les responsables et partenaires humanitaires au Tchad ont tenu à célébrer la JMAH d’une manière particulière cette année. A cet effet, un message vidéo conjoint a été réalisé avec la Coordonnatrice humanitaire au Tchad, Mme Violet Kakyomya, le Ministre de l'Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Monsieur Issa Doubragne, et trois travailleurs humanitaires au Tchad, Bagounly Dok-Honne, Coordinateur WASH pour l’ONG Oxfam, Geneviève Alladoum, Chargée de Réadaptation pour l’ONG Humanité & Inclusion et Abel Bakoi du Programme Alimentaire Mondial. Ensemble, ils donnent une voix aux difficultés auxquelles sont confrontés les humanitaires dans le pays pour fournir de l’assistance en période de COVID-19.

C’est ainsi que le Ministre a reconnu le travail humanitaire comme « une donation de soi pour une œuvre commune, une forme de solidarité à l’endroit et en faveur des personnes en détresse et que nous ne pouvons que saluer ». La Coordonnatrice humanitaire, quant à elle, a déclaré s’engager « à redoubler d’efforts pour travailler aux côtés du Gouvernement pour répondre aux besoins des plus vulnérables ». Tandis que ce qui motive Geneviève Alladoum, Chargée de Réadaptation à l’ONG Humanité Inclusion, c’est qu’elle « ne supporte pas l’injustice sociale sous toutes ses formes ».

Une brochure de témoignages de travailleurs humanitaires au Tchad, en capitale et en provinces, accompagnés de leurs photos portrait a également été partagée avec tous les partenaires. Ces témoignages émouvants et poignants relatent leurs expériences de travail et de vie pendant cette période si particulière qui a vu changer nos modes de vie et de fonctionnement à tous. Ces témoignages ont également alimenté la campagne #RealLifeHeroes sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter et Facebook . Pour susciter l’intérêt et la curiosité de la jeunesse tchadienne à en connaître davantage au sujet de la JMAH, des messages ont été partagés à travers l’outil bien connu et utilisé d’eux, le U-Report, avec le soutien de l’UNICEF. C’est une communauté de plus de 50 000 personnes qui a ainsi participé aux célébrations de la JMAH.

Enfin, une interview télévisée de la Coordonnatrice Humanitaire a été diffusée par Toumaï TV le jour de la JMAH au cours de laquelle elle a pu aborder la situation humanitaire au Tchad, qui comporte des problèmes auxquels sont confrontés de nombreux pays, de la sous-région et du reste du monde, comme la situation sécuritaire du Bassin du Lac Tchad et la situation sanitaire liée à la COVID-19. « Pour ces travailleurs humanitaires, il n’y a pas de dimanche, il n’y a pas de journée fériée, les besoins sont là tous les jours (…) ce devrait être eux devant la caméra mais je suis très fière de les représenter ».

Malgré tous les défis de cette année, les héros du quotidien ont été célébrés partout dans le monde, car même dans les coins les plus reculés, il y a un vrai héros ou une vraie héroïne. Ils font partie de la vie réelle. Des êtres humains ordinaires faisant des choses extraordinaires. Pas de cape. Pas de magie. Leurs super pouvoirs sont l'altruisme, la détermination et le courage. Ils exercent leur travail avec passion, humilité et dévouement, loin des projecteurs. Aujourd'hui, nous honorons et célébrons chacun d'entre eux.

