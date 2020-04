Coronavirus - Tchad : Suivi des Urgences - COVID-19, Provinces du Mayo - Kebbi Ouest et du Logone Oriental - Rapport #3

L'outil de suivi des urgences a pour but de collecter et de fournir des informations à jour sur les événements liés au COVID-19 enregistrés aux points d’entrée ainsi qu’aux points de suivi des flux (FMP) de la DTM. Ce rapport présente des informations sur l’évolution d’une situation de confinement de masse, constatée le 9 avril 2020 au niveau des points d’entrée de Koutéré (province du Mayo-Kebbi Ouest, département de Monts de Lam) et Pobame (province du Logone Oriental, département de Léré).

