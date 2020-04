Coronavirus : Togo COVID-19 Rapport de Situation – #02

Aperçu de la situation et besoins humanitaires

Au 20 avril 2020, le Togo comptait 84 cas confirmés de COVID-19 (+10 par rapport au SitRep précédent du 08 avril 2020). Le bilan des morts est de 06 personnes, soit un taux de mortalité de 7,1%, et 53 personnes se sont rétablies. À ce jour, 4 381 tests ont été effectués dans tout le pays.

Le ratio Homme / Femme est de 1,6. La tranche d'âge entre 20 et 59 ans est la plus touchée avec 77% des cas. Lomé Commune et Maritime restent les régions les plus touchées avec respectivement 47 et 23 cas (voir carte, ci-contre).

Situation en Chiffres

84 cas confirmés de COVID-19

06 morts

2,544,902 enfants affectés par les fermetures d’écoles