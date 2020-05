11 new confirmed cases (Reported from: 4 Chirundu; 3 Nakonde; 1 Solwezi; 1 Kasama; 1 Isoka; 1 Mungwi) Tests in last 24hrs: 644 (18,519 cumulative) Cumulative cases: 772 Total recoveries: 192 Total deaths: 7 Active cases: 573 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-zambia-status-update-19th-may-2020?lang=en

