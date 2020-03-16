دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة في أي بلد بدأ فيه تفشي وباء كورونا.

وقال الإتحاد في بيان له، إن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في البلدان التي بدأ فيها تفشي كورونا، يستمر إلى حين السيطرة عليه وتجاوز مرحلة الانتشار والخطر.

وأضاف “بما أن هذا الفيروس الوبائي الفتاك ينتقل من الأشخاص المصابين به إلى غيرهم بكل أشكال الاختلاط والتحاذي والتَّماسّ، فإن كل اللقاءات والتجمعات تصبح كلها مجالا وسببا محتملا لانتقال الفيروس والمرض والخطر في أثنائها”.

وأشار الاتحاد أن إقامة صلوات الجماعة والجمعة في ظل الاحتمال الفعلي والجدي لمخاطر انتشار الفيروس لا يلزم شرعاً ولا يجوز.