Coronavirus : le lycée français ferme pendant 14 jours au Tchad

La direction et le comité de gestion du Lycée français Montaigne de N'Djamena a annoncé lundi qu'après concertation avec les autorités tchadiennes, il a été décidé que l'établissement serait fermé pendant 14 jours à partir d'aujourd'hui, mardi 10 mars 2020.



L'établissement a invité les familles à ne pas "venir avec (leurs) enfants". Elle fera part des évolutions par mail et sur son site.



Par conséquent, les réunions et les conseils de classe sont "reportés jusqu’à nouvel ordre."



Lundi, les autorités tchadiennes ont annoncé un renforcement des mesures de contrôle pour les voyageurs à l'arrivée de cinq pays à risque dont la France.



Des mesures de prévention



Dans le cadre de la prévention de I'introduction et de la propagation de COVID 19 (Coronavirus) sur le territoire national, "tous les passagers en provenance de pays à risque subiront le test de COVID 19, et, selon le cas, seront mis en confinement ou en quarantaine à leurs arrivées en République du Tchad, pendant 14 jours."



Cette période correspond à l'incubation, conformément aux modalités et procédures arrêtées par le ministère de la Santé publique en liaison avec le ministère en charge de la défense nationale et de la sécurité.



"Sont considérés actuellement comme pays à risque, la République Populaire de Chine, la République de Corée du Sud, la République lslamique d'lran, la République ltalienne et la République Française", selon le ministère. des Affaires étrangères.