AFRIQUE

Côte d'Ivoire : ​Le Pont "Alassane Ouattara" inauguré à Cocody

Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Août 2023

Le pont de Cocody est un pont à haubans permettant de relier les communes de Cocody et du Plateau en une travée longue de 200 m qui enjambe le chenal de la baie de Cocody. Il est doté d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique composé de LED et d'un réseau de 55 projecteurs, explique le gouvernement