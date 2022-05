Côte d'Ivoire : 19 milliards Fcfa de l'Allemagne pour le programme "Électricité pour tous"

L’accord de prêt a été paraphé par le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, pour la partie ivoirienne et le directeur de la Banque de développement allemande KFW, Dr Jürgen Fechter pour le compte de l’Allemagne, en présence du secrétaire d’Etat du Ministère Fédéral Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), Jochen Flasbarth.



Concernant la convention séparée, elle a été signée entre le ministre Adama Coulibaly, le directeur général de Côte d’Ivoire Energie, Noumory Sidibé et le directeur de la KFW, Dr Jürgen Fechter.



Dans son intervention, le ministre Adama Coulibaly a indiqué que le financement de la coopération allemande, contribuera à la mise en œuvre de la seconde phase du PEPT. « L’utilisation de ce financement octroyé à des conditions très favorables permettra, en clair, de réaliser au moins 130 000 branchements électriques de ménages vulnérables », a-t-il relevé.



Le secrétaire d’Etat du Ministère Fédéral Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), M. Jochen Flasbarth a, à son tour, noté que la coopération de son pays avec la Côte d’Ivoire est spéciale et qu’elle touche au-delà des projets traditionnels, des termes relatifs à la protection du climat et de la transition énergétique.



Poursuivant, il a fait savoir que depuis 2019, l’Allemagne a mis à la disposition de la Côte d’Ivoire, un montant de 440 millions d’euros, soit plus de 288,6 milliards FCFA pour le secteur de l’énergie en plus du prêt de 19 milliards FCFA.