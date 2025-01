Côte d’Ivoire : 648 collèges et lycées publics construits entre 2011 et 2024

À l'occasion de son adresse à la Nation, le 31 décembre 2024, le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a dévoilé certains chiffres relatifs au secteur de l’éducation. Ainsi, l’on a appris que le nombre de collèges et lycées publics en Côte d'Ivoire est passé de 244 en 2011 à 902 en 2024, soit 648 établissements construits en moins de 14 ans.



« Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 244 en 2011 à un total de 902 en 2024 », a-t-il révélé. Le chef de l'État a communiqué sur plusieurs projets prévus en 2025. Il a annoncé la construction de 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité pour renforcer les acquis en matière d'éducation.



Au niveau de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Alassane Ouattara a indiqué que l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bondoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odienné, permettront de passer de trois universités en 2011 à dix universités en 2025. Le président de la République s'est satisfait de la compétitivité des universités et grandes écoles ivoiriennes qui connaissent une amélioration.



« C'est le cas de l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro (INP-HB), classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohammed V du Maroc », a-t-il souligné.



Les conditions d'étude et de vie des étudiants restent une priorité pour le président ivoirien qui a fait part de la réhabilitation complète, dès janvier 2025, des cités universitaires, y compris celles de l'INP-HB et de l'École Normale Supérieure (ENS). Il n'a pas manqué d'annoncer une augmentation du nombre d'étudiants boursiers, dès la rentrée académique prochaine.



L'enseignement technique et la formation professionnelle n'ont pas été omis. Ainsi, le président Alassane Ouattara a annoncé la mise en service de nouveaux centres de formation, dès 2025, « pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi ».