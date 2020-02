Côte d’Ivoire/Caravane de valorisation de la pomme d’anacarde : La deuxième édition va sillonner 5 villes du pays du 4 au 22 mars 2020

Selon Veerle Van Waesberghe, cette caravane a pour but de valoriser la pomme d’anacarde, qui est rejetée. Et ce, en faisant connaître ses nombreux dérivés à la transformation (confitures, bonbons, gâteaux, jus, vin, bière, ‘’koutoukou’’ (liqueur), ‘’dêguê’’ (semoules au lait), etc, en vue de susciter l’investissement des privés. Mieux, « il s’agit de créer de la valeur ajoutée », a-t-elle précisé. Avant d’inviter l’opinion à effacer le préjugé faisant état de la toxicité de la consommation de la pomme d’anacarde en association avec le lait.

La chargée de mission du PROFIAB II a indiqué que cette seconde édition de la caravane de la pomme sera axée sur la dégustation et la transformation du fruit, par des cuisiniers et pâtissiers devant un public invité dans chaque ville traversée. Elle a également ajouté qu’elle fera la part belle aux jeux de savoirs et de connaissances par équipes, aux rencontres sportives inter-écoles. Puis, aux animations musicales et gastronomiques dans les 5 villes choisies.