Côte d’Ivoire – Casino / Concours Lydia Ludic Talents 2022 : L’équipe 1 «victoire jackpot» se dit prête et déterminée à Gagner cette seconde édition

Les Lydia Ludic Talents sont des événements instaurés par l’entreprise de jeux et de loisirs Lydia Ludic, en partenariat avec l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI), et placés sous le haut parrainage de Monsieur Francis Perez, Président de Groupe Pefaco.



Ces événements ont pour vocation de valoriser et encourager la culture artistique Africaine.

La première édition des Lydia Ludic Talents a permis de mettre sur le devant de la scène, les artistes-peintres et les journalistes du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, et de la Côte d’Ivoire.

Pour cette nouvelle édition 2022, les Lydia Ludic Talents sont dédiés aux artistes évoluant dans le domaine de la musique.



Cependant, il est important de préciser que pour cette seconde édition, les candidats ne concourront pas uniquement pour eux-mêmes.



En effet, Monsieur Francis Perez, parrain de l’événement, a souhaité que l’événement profite également aux personnes dans le besoin et plus particulièrement à des enfants, des associations, des Ongs.

De ce fait, les participants doivent, en plus de défendre leurs travaux, parrainer également une association ou une ONG.



Les gagnants permettront aux dites associations ou Ongs de gagner une subvention.

Pour cette édition 2022, l’équipe 1 dénommée « victoire jackpot » se dit prête et décidée à remporter le « Jackpot » pour cette année.



Cette équipe comprend le journaliste professionnel, expert international en communication et Écrivain Éric Enoh, l’Association des Femmes Vaillantes de Hozalam « COOP-CA COFEVAH » dont l’objet social est de promouvoir l’épargne des membres, assurer l’information, l’éducation, la formation et apporter un appui aux femmes rurales afin de leur permettre d’améliorer les techniques culturales et la modernisation des exploitations. Elle a à sa tête la présidente Mme Beugré Amelie Papa Nouveau et la trésorière Mme Gabra edith épouse Yao Membre de l’équipe 1.



Cette équipe a dans son écurie des artistes de haut vol pétrie de talents que sont le duo Hauyis et Toukazi. Un duo de choc spécialiste du « youssoumba » leur genre musical de prédilection.

Ce sont 12 équipes au total qui devront s’affronter et les résultats de ce concours seront donnés au cours d’un dîner le vendredi 26 mars 2022.

