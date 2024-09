Côte d'Ivoire : Déclarations de patrimoine par la haute autorité pour la bonne gouvernance

Le président de la HABG, Epiphane Zoro Bi Ballo, a communiqué ces chiffres lors d'un point presse le 19 septembre 2024 à Abidjan-Cocody, sous le thème : "Bilan – Perspectives 2024-2025".



L'objectif est d'atteindre un taux de 90% d'ici la fin décembre 2024. 19 personnes, y compris des directeurs et des maires, ont été référées au Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF) pour des suites judiciaires. La HABG a également enregistré 468 déclarations de cessation de fonction sur 897 attendues, soit un taux de 52,2% au 31 août 2024.

31 personnes ont été déférées pour des actes de corruption. Plus de 920 000 personnes ont été sensibilisées sur les conséquences de la corruption à travers le pays.



La HABG vise à réduire significativement la corruption et les infractions associées en Côte d'Ivoire d'ici 2028, avec un objectif de 50 points sur 100 dans l'Indice de perception de la Corruption de l'ONG Transparency International.



Cette dynamique montre l'engagement de la Côte d'Ivoire à promouvoir la transparence et à lutter contre la corruption dans le pays.