Côte d’Ivoire/Elan de solidarité dans la campagne contre le COVID-19 : Barrick Gold fait don de 500 millions FCFA aux autorités ivoiriennes

Le groupe Barrick Gold, exploitant la mine d’or de Tongon (Tongon Randgold), dans le département de M’Bengué, au nord du pays a fait don, de 1,3 million$ (environ 500 millions FCfa) aux autorités ivoiriennes, en vue de soutenir la campagne contre la pandémie de Covid-19.

Ce don qui va servir principalement à soutenir l’action médicale et sociale, comprend la fourniture d'équipements de protection et de matériels sanitaires, souligne la note d’information transmise à Alwihdainfo. A en croire le communiqué, 850 $ et 320 $ de ce montant seront respectivement alloués au niveau national et régional et 135$ iront au district et aux communautés riveraines à la mine de Tongon.



La note indique que, c’est le ministre des Mines et la Géologie, Jean Claude Kouassi, qui a réceptionné le chèque, le 8 avril à Abidjan, des mains du directeur de Barrick Gold Corporation pour la Côte d’Ivoire, Bodiel N’Diaye.



Bodiel N'Diaye a ainsi déclaré que de vastes mesures de prévention et de contrôle avaient déjà été mises en œuvre à Tongon. Mais compte tenu de leur engagement sur le long terme dans le pays et de l'ampleur potentielle de la pandémie, Barrick a jugé nécessaire d'apporter également une contribution au niveau national.



Signalons que Barrick détient et exploite la mine d’or de Tongon en Côte d’Ivoire et partage une longue histoire de partenariat avec le gouvernement et les communautés locales, y compris dans le domaine de la santé communautaire.