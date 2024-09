Côte d'Ivoire : Enquête nationale annuelle sur la qualité du service public

Objectifs de l'Enquête

Anne Désirée Ouloto a affirmé que cette enquête n'est pas qu'un simple exercice statistique. Elle vise à renforcer l'engagement du gouvernement pour l'excellence du service public, en alignant les prestations administratives sur les besoins des usagers.

Identifier les points forts et les domaines à améliorer pour optimiser le service rendu aux citoyens.

Elle a déclaré que les données recueillies serviront de boussole pour guider les actions futures du gouvernement.



Détails de l'Enquête

Lucien Kouakou, secrétaire permanent de l’Observatoire du service public, a précisé que l'objectif principal de l'enquête 2024 est de fournir des données fiables sur l'indice national de la qualité du service public. L'enquête concernera l'ensemble des points de prestation de services publics, les agents prestataires et les usagers-clients dans les 31 chefs-lieux de région et les deux districts autonomes du pays.



L'enquête nationale annuelle sur la qualité du service public représente une étape clé dans l'amélioration des services offerts aux citoyens en Côte d'Ivoire. En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des usagers, le gouvernement espère construire un service public qui répond mieux aux attentes de la population.