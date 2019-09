Côte d’Ivoire - États Unis : La première Dame reçu par le sous secrétaire d’État américain aux affaires africaines Tibor Nagy Jr

La première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a été reçu ce jeudi 19 septembre 2019 au Département d’État américain à Washington, DC par le sous secrétaire d’État aux affaires africaines Tibor Nagy Jr

Au centre des discussions, la stratégie et les activités menées par le conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants. Et pour la première Dame de Côte d’Ivoire, également présidente de ce conseil « C’était une réunion très intéressante. Nous lui avons expliqué tout ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ».

Au delà des actions du conseil en charge de la lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire, les échanges entre Dominique Ouattara et Tibor Nagy Jr., ont traité de l’embargo sur le cacao ivoirien demandé par les sénateurs américains Ron Brown et Sherrod Wyden. « Ils étaient déjà très informés. Concernant le problème de l’embargo, ils ont promis de nous aider », a déclaré, optimiste Dominique Ouattara. Il faut rappeler qu’au cours de son séjour en terre américaine, la première Dame ivoirienne, a rencontré les sénateurs, auteurs de la demande d’embargo sur le cacao ivoirien. Ceux-ci, ont, selon la délégation ivoirienne, décidé finalement d’oeuvrer à trouver de concert avec la Côte d’Ivoire les solutions pour l’éradication de ce phénomène. L’Adjoint du sous secrétaire d’État Chargé de la démocratie, des droits de l’homme et du travail ,Monsieur Scoot Bosby, le ministre Patrick Achi et l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Usa, Haidara Mamadou ont également assisté à cette audience.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/cote-divoire...