Côte d’Ivoire : Exploiter les données pour mesurer la corruption

Lors de l'ouverture des travaux, le président de la HABG a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'une gouvernance exemplaire, transparente et fondée sur l'État de droit. Il a souligné que le pays entend demeurer un acteur engagé dans la dynamique mondiale visant à bâtir des sociétés plus justes et plus résilientes, appuyées sur des données probantes.

Zoro Bi Ballo Épiphane a mis en lumière les progrès remarquables enregistrés grâce à une priorité stratégique donnée à la lutte contre la corruption au plus haut niveau de l'État. Ces efforts combinés (surveillance, contrôle, sensibilisation et répression) ont généré des résultats reconnus internationalement :







Indicateur 2013 2024 Progrès Objectif National Indice de Perception de la Corruption (IPC) 27/100 45/100 + 18 points 50/100 d'ici cinq ans Classement Mondial 136ᵉ place 69ᵉ place + 67 rangs N/A





Pour consolider ces acquis, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans d'importantes études stratégiques et a entrepris des réformes institutionnelles et structurelles visant à moderniser ses mécanismes de gouvernance et à renforcer la redevabilité publique.









Plaidoyer pour une Coopération Accrue





Le président de la HABG a salué les avancées internationales visant à rendre opérationnels les Principes de Vienne, ainsi que l'émergence d'outils novateurs comme le Tableau de bord digital mondial anticorruption. Selon lui, ces instruments faciliteront le suivi de l'efficacité des politiques publiques grâce à un meilleur accès aux données consolidées.







Il a conclu par un plaidoyer en faveur d'un partenariat international plus ambitieux, appelant notamment à un appui accru en assistance technique, partage d'expertise et renforcement des capacités statistiques, particulièrement en faveur des pays en développement dans la lutte contre la corruption.

