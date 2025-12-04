Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Exploiter les données pour mesurer la corruption


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), Zoro Bi Ballo Épiphane, a représenté la Côte d'Ivoire à la 2ᵉ Conférence mondiale sur l'exploitation des données pour améliorer la mesure de la corruption, tenue du 2 au 4 décembre 2025 au siège des Nations Unies à New York.


Côte d’Ivoire : Exploiter les données pour mesurer la corruption


Lors de l'ouverture des travaux, le président de la HABG a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'une gouvernance exemplaire, transparente et fondée sur l'État de droit. Il a souligné que le pays entend demeurer un acteur engagé dans la dynamique mondiale visant à bâtir des sociétés plus justes et plus résilientes, appuyées sur des données probantes.


 

Zoro Bi Ballo Épiphane a mis en lumière les progrès remarquables enregistrés grâce à une priorité stratégique donnée à la lutte contre la corruption au plus haut niveau de l'État. Ces efforts combinés (surveillance, contrôle, sensibilisation et répression) ont généré des résultats reconnus internationalement :

 
 

Indicateur 2013 2024 Progrès Objectif National
Indice de Perception de la Corruption (IPC) 27/100 45/100 + 18 points 50/100 d'ici cinq ans
Classement Mondial 136ᵉ place 69ᵉ place + 67 rangs N/A



Pour consolider ces acquis, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans d'importantes études stratégiques et a entrepris des réformes institutionnelles et structurelles visant à moderniser ses mécanismes de gouvernance et à renforcer la redevabilité publique.




Plaidoyer pour une Coopération Accrue



Le président de la HABG a salué les avancées internationales visant à rendre opérationnels les Principes de Vienne, ainsi que l'émergence d'outils novateurs comme le Tableau de bord digital mondial anticorruption. Selon lui, ces instruments faciliteront le suivi de l'efficacité des politiques publiques grâce à un meilleur accès aux données consolidées.

 

Il a conclu par un plaidoyer en faveur d'un partenariat international plus ambitieux, appelant notamment à un appui accru en assistance technique, partage d'expertise et renforcement des capacités statistiques, particulièrement en faveur des pays en développement dans la lutte contre la corruption.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/12/2025

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole 04/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/12/2025 - Mariam Marouf

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter