Côte d'Ivoire : Financements pour des Projets d'Infrastructures Routières

Les montants alloués à ces projets témoignent de l'engagement des partenaires financiers internationaux à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire.

Ces infrastructures vont non seulement améliorer la mobilité des personnes et des biens mais aussi stimuler l'activité économique dans les régions traversées.



Le projet de l'autoroute Bouaké-Darakokaha, en particulier, va renforcer la connectivité de la Côte d'Ivoire avec les pays voisins et favoriser les échanges commerciaux.



Les partenariats avec la Banque Islamique de Développement et la Banque Ouest-africaine de Développement soulignent l'importance accordée à la coopération régionale et au financement du développement.





Les décrets portant ratification de ces accords ont été adoptés lors du Conseil des ministres le 18 septembre 2024 à Abidjan-Plateau, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.



Ces projets visent non seulement à améliorer l'infrastructure routière du pays, mais aussi à stimuler le développement économique régional et à faciliter le commerce transfrontalier.



Ces nouveaux financements constituent une opportunité majeure pour la Côte d'Ivoire d'améliorer son réseau routier et de renforcer son attractivité économique. Il sera désormais crucial de mettre en œuvre ces projets de manière efficace et de les accompagner par des politiques publiques adaptées pour en maximiser les bénéfices.