« Sauf que :- Il est fini et pourtant vous parlez de lui tous les jours, Il n’intéresse personne et pourtant il fait la "UNE" de tous les journaux, il est pauvre et affamé ( bon ça c’est pas un péché) et pourtant il voyage en …, il est malade, agonisant et pourtant il n’est pas l’hôte régulier des hôpitaux parisiens ( Hôpital d’Instruction des Armées de Percy) pour ses soins! Donc on fait comment pour ne pas l’aimer !!! EN TOUT CAS EXIL EST FINI », se moque-t-il.