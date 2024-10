Côte d’Ivoire-Guinée : deux protocoles d’accord signés entre dans le secteur du numérique

Le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté, a signé, le vendredi 11 octobre 2024 à Conakry, avec son homologue de la Guinée, Rose Pola Pricemou, deux importants protocoles dont l’un est spécifique à l’entente sur l’interconnexion des réseaux à la fibre optique, et l’autre portant sur la coopération plus globale dans le secteur des postes, des télécommunications et de l’économie numérique entre les deux pays.



La signature du protocole d’entente sur l’interconnexion des réseaux à fibre optique entre les deux pays intervient dans le cadre de la coopération stratégique, et du renforcement des infrastructures numériques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Kalil Konaté a souligné que le projet d’interconnexion est un moyen de communication puissant entre les deux pays frontaliers.



« Nos infrastructures numériques vont être interconnectées de sorte à rendre nos pays un peu plus résilients en cas de survenance de sinistres », s’est-il réjoui. Il a appelé au renforcement de ce partenariat et de cette coopération pour que « les Ivoiriens et les Guinéens puissent bénéficier d’un service numérique de qualité et de façon continue, dans le cadre de la continuité des services des infrastructures numériques ».



Pour sa part, la ministre Rose Pola Pricemou, a salué cette synergie d’action régionale. Elle voit également le projet d’interconnexion comme « l’enrichissement de nos concitoyens en matière de connectivité de qualité et aussi une opportunité de création d’emplois ».