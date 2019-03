Côte d’Ivoire : L’Union Fédérale des Consommateurs opte pour des soldes géolocalisés du 10 au 31 mars

Le président de l’Union fédérale des consommateurs de Côte d’Ivoire (UFC-CI), Jean-Baptiste Koffi a indiqué que 82 865 articles divers de 750 marques sont en solde du 10 au 31 mars 2019, pour une remise totale de 3 570 674 100 F Cfa consentie aux consommateurs.

C’était à l’occasion du lancement de la Semaine du consommateur de Côte d’Ivoire 2019 (SCCI), le 9 mars à la maison du patronat, sise à Abidjan-Plateau. Ce, en prélude à la célébration de la 36e Journée mondiale des droits du consommateur (JMDC) le 15 mars prochain.

Jean-Baptiste Koffi a relevé que cette quatrième édition de la SCCI enregistre une innovation avec les soldes géolocalisés via la plateforme tooceka.com. Selon lui, la géolocalisation offre en temps réel la possibilité aux consommateurs, « de reconnaître les marchands les plus proches, de consulter la liste des produits en solde, de vérifier et s’assurer de l‘effectivité des soldes avec l’affichage des prix avant et après solde ».

Soulignant que l’enregistrement sur tooceka.com est gratuit pour les marchands et leurs produits, le président de l’UFC-CI a signifié que l’objectif des soldes géolocalisés vise à « hisser les deux périodes de soldes générales décrétées par le gouvernement ivoirien depuis mars 2013, au niveau de la popularité des soldes pratiqués en Europe ».

Enfin a-t-il précisé que la SCCI sera meublée du 12 au 14 mars prochain, par les universités de la consommation avec des communications, des conseils, des concours, etc.

Pour sa part, le promoteur de Tooceka, Patrice Diaho a indiqué lors de la présentation suivie d’une démonstration que cette nouvelle application est le réseau social des consommateurs.

Au nom du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Kra Kouassi Apollinaire a déclaré que le projet de solde géolocalisé est une opportunité d’amélioration de la qualité de vie des populations. Ainsi, a-t-il exhorté l’ensemble des consommateurs à s’approprier ce nouvel outil, en vue de profiter plus aisément de cette période de solde générale.