Côte d’Ivoire: La mine d’or de Tongon enregistre une production totale 284863 onces d’or en 2020

La mine d’or de Tongon de Barrick Gold Corporation, sise dans le département de M’Bengué, Région du Poro, a produit un total de 284863 onces d’or en 2020, grâce à un haut débit de l'usine et un temps d'exécution record de 95.2% en octobre. Cette amélioration du débit, combinée à des initiatives de réduction des coûts, devrait avoir un impact positif sur les coûts par once par rapport à 2019.



S’adressant à la presse le 4 février 2021, le Président-Directeur Général (PDG) de Barrick, Mark Bristow, a déclaré que Tongon a dû surmonter d’énormes obstacles, pour obtenir cette performance exceptionnelle.



« Construite et mise en service en période de crise militaro-politique, elle a depuis lors fonctionné dans un environnement socio-politique instable par moments et a été impactée par un large éventail de difficultés, y compris un incendie d’usine, des problèmes techniques récurrents et une alimentation irrégulière en électricité provenant du réseau », a-t-il indiqué.



Avant de poursuivre : « Malgré tous ces défis, Tongon a toujours été rentable et en 2020, elle a encore versé un dividende de150 millions de dollars US à ses actionnaires. Elle a également contribué à hauteur de 1,2 million de dollar US, pour soutenir le gouvernement dans sa campagne contre la Covid-19 ; tout en mettant en œuvre des mesures de prévention efficaces à la mine, afin de protéger ses employés et l’entreprise.

Et elle a maintenu son engagement envers sa communauté d’accueil avec l’installation et le démarrage d’un certain nombre de projets générateurs de revenus ».



Le PDG a indiqué que Tongon avait le meilleur bilan de sécurité au niveau du groupe Barrick, à travers le monde. Jusqu'à ce qu'elle enregistre une blessure avec arrêt le 28 octobre 2020, la mine avait enregistré plus de 15 millions d'heures de travail sans accident avec arrêt sur 1,120 jours. Il n'y a eu aucun incident environnemental de classe 1 ou 2 au cours de l'année et la mine a conservé ses certifications ISO 14001 et ISO 45001.



La poursuite de l’exploration et la conversion des ressources en réserves vont prolonger la durée de vie de la mine jusqu’en 2023 et d’autres opportunités de remplacement des réserves sont recherchées.



Conformément à la politique de Barrick visant à soutenir les entreprises locales, Tongon a dépensé 105 millions de dollars US, soit 66% de son budget total d’approvisionnement auprès d’entrepreneurs et de fournisseurs ivoiriens en 2020.



Depuis la première coulée d’or de Tongon en 2010, elle a injecté plus de 1.6 milliard de dollar US dans l’économie ivoirienne sous forme de taxes, de développement des infrastructures, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux.