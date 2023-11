Côte d’Ivoire : Le gouvernement annonce l’extension de la Centrale Solaire de Boundiali

« Afin de fournir de l’électricité à environ 45 000 foyers additionnels, de relever le niveau d’énergie renouvelable dans le mix énergétique et de réduire, significativement, les émissions de Gaz à Effet de Serre, le Conseil des Ministres a décidé d’étendre la puissance maximale de la Centrale Solaire de Boundiali à 45,6 MWc, pour une production annuelle additionnelle de 80 GWh », a annoncé la présidence ivoirienne.



La centrale solaire de Boundiali a bénéficié de l’appui du gouvernement fédéral allemand, avec un financement de plus de 28 millions $ de la part de la banque publique d’investissement allemande, KFW. La centrale devrait alimenter environ 45 000 foyers en électricité propre et évitera l’émission de 27 000 tonnes de CO2, tout en contribuant à créer 300 emplois dans la région.



Le gouvernement ivoirien ambitionne en effet de faire du pays le hub énergétique de la sous-région à l’horizon 2030, avec un mix énergétique de 42% d’énergies renouvelables. Le pays a produit 2 229 mégawatts d’électricité, en 2019, et devrait doubler sa production, d’ici 2030.