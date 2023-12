Côte d’Ivoire : Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation sur l’hygiène environnementale

Lors de cet événement crucial pour la santé publique, le Ministre Dimba a prononcé un discours passionné appelant à un changement radical dans nos comportements quotidiens. Sous le thème "Changeons Tous De Comportement, Mettons Désormais « L’hygiène Au Cœur De Notre Vie », le Ministre a exhorté les citoyens à intégrer l'hygiène comme une priorité au sein de leur vie quotidienne.



Pierre Dimba a souligné l'importance des gestes élémentaires d'hygiène tels que le lavage des mains, l'entretien hygiénique du domicile et des aliments ainsi que l'exigence d'un assainissement régulier du cadre environnant. En plus d'appeler à ces mesures préventives essentielles pour éviter les maladies infectieuses et assurer un environnement sain pour tous, il a également prodigué des conseils pratiques sur la manière dont chacun peut contribuer à cette initiative nationale.



La campagne vise à sensibiliser les citoyens sur les risques sanitaires liés au manque d'hygiène personnelle et environnementale ainsi qu'à encourager une prise de conscience collective quant aux effets bénéfiques d'une bonne hygiène sur la prévention des maladies. Le Ministère met en avant que ce changement positif doit commencer par chaque individu afin d'avoir un impact significatif au niveau national.