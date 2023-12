Côte d’Ivoire : Le gouvernement met en place des répertoires de mesures incitatives de création d’emploi et d’insertion

A l’ouverture de l’atelier, la représentante du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Corinne Roux Drouillet, a souligné que cette rencontre contribuera inéluctablement à amplifier la promotion et la vulgarisation des mesures incitatives de création d’emploi et d’insertion.



En initiant cette activité, le gouvernement entend, selon elle, apporter une réponse concrète à l’épineuse problématique de l’insertion socioprofessionnelle. « Cet atelier offre un espace d’échange entre demandeurs d’emplois et l’ensemble des acteurs qui interviennent sur la problématique de l’emploi », a-t-elle insisté.



Et d’ajouter que l’ensemble de ces initiatives s’inscrivent dans la Politique nationale d’emploi (PNE 2021-2025) dont l’objectif est de promouvoir l’accès à un emploi productif et durable au profit de tous, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap.

Le directeur général de l’Emploi, Franck Dogoh, a indiqué que le répertoire des mesures incitatives contient une vingtaine de mesures d’ordre fiscal, réglementaire et administratif pour booster la création d’emplois.



De même, le répertoire des dispositifs d’insertion comprend une trentaine de programmes et guichets d’insertion, portés par les principales structures, notamment, FAFCI, AEJ, DGE, Agence CI-PME.



Revenant sur la question de l’emploi et d’insertion, il a affirmé qu’elle constitue un facteur de cohésion, de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales.

Quant à Roland Silué, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, il a rappelé les efforts du gouvernement visant à offrir des opportunités d’emplois aux jeunes. Il s’agit, entre autres, des avantages fiscaux accordés aux entreprises embauchant les jeunes, le programme national de stages et de formations des jeunes, etc.