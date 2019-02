Côte d’Ivoire/ Le programme transition et inclusion politique mis en œuvre par le NDI lancé

Le programme transition et inclusion politique de L'Agence américaine pour le développement international (USAID), financé à hauteur 11,5 millions de dollars US (environ 5 milliards de F Cfa), pour une durée de 4 ans (2018-2022) et mis en œuvre par National Democratic Institute (NDI), à un consortium de 15 structures national et international a été officiellement lancé.

C’était le 8 février à Azalaï hôtel d’Abidjan-Marcory, en présence de la Secrétaire d’Etat ivoirien chargée des Droits de l’Homme, Aimée Zebeyoux, représentant la ministre ivoirienne de Solidarité, de la cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, de présidents ou représentants de partis politiques, de représentants d’ONG et de la société civile, etc.

En procédant au lancement de ce projet, la Chargée d’Affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Katherine Brucker et le directeur régional Afrique de NDI, Chris Fomonyoh ont indiqué qu’il vise à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien à promouvoir un dialogue politique inclusif, à encourager la participation significative des jeunes et des femmes au système politique. Puis, à renforcer la cohésion de la communauté en Côte d’Ivoire.

Le programme sera mis en œuvre dans sept régions du pays (Poro, Bagoué, Tchologo, Gbèkè, Cavally, Tonkpi, Guémon et le district d’Abidjan), à travers deux axes stratégiques. A savoir, l’appui d’une part, à la promotion de processus politiques inclusifs et pacifiques et d’autre part, à la stabilisation et à la réintégration communautaire.

A en croire l’USAID et le NDI, la Côte d’Ivoire depuis la fin du conflit post-électoral a enregistré une croissance économique relativement forte et un environnement politique et social globalement apaisé. Cependant, malgré les efforts accomplis, le pays continue de faire face à de nombreux défis sociopolitiques et sécuritaires.