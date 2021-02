Côte d’Ivoire/Législatives du 6 mars 2021 : Des observateurs internationaux déployés sur le terrain

La Mission internationale d’observation électorale (MIOE) conjointe de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et du Centre Carter, a déployé depuis le 13 février 2021, une mission d’observation de long terme, pour les élections législatives du 6 mars prochain en Côte d’Ivoire.

Forte de 16 membres, cette mission va sillonner plusieurs localités du pays, en vue d’observer les préparatifs de ces élections à venir.

A en croire le chef de projet Valdiodio N’diaye, qui s’est exprimé au cours d’une conférence de presse au Pullman-hôtel d’Abidjan-Plateau, cette première vague sera rejointe dès le mois de mars, par une seconde, composée d’une vingtaine d’observateurs de court terme, pour observer le jour du scrutin.

Il a souligné que les observateurs ont suivi une formation de deux jours sur le processus électoral ivoirien, bien avant leur déploiement en binôme, à travers le pays. Avant de signaler que cette même mission avait été déployée d’août à décembre 2020, en Côte d’Ivoire, lors de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020.

Valdiodio N’diaye a ensuite indiqué que la mission a été accréditée le 8 Février 2021 par la Commission électorale indépendante (CEI). Son mandat est d’observer et d’analyser l’ensemble du processus électoral, afin de fournir une évaluation détaillée, impartiale et objective. « La mission opère en toute indépendance et neutralité », a-t-il mentionné.

Avant de déclarer : « Le rapport final de la mission, qui comprendra une évaluation détaillée du processus électoral ainsi que des recommandations destinées à proposer des améliorations pour les processus électoraux à venir, sera ensuite présenté aux autorités et autres parties prenantes nationales et internationales ».