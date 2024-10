Côte d'Ivoire : Les Universités de Man et de San Pedro, Pôles d'Excellence

L’Université de Man propose des formations variées telles que l’Agroforesterie, le Tourisme, Mines et Géologie, Énergie, Métallurgie et Mécanique. Ces filières sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins socio-économiques du pays. Joëlle Yao, étudiante en Mines et Géologie, souligne l’importance de cette formation pour combler le déficit d’ingénieurs qualifiés dans ce domaine.



L’Université de San Pedro, s'étendant sur une superficie de 302 hectares, abrite plusieurs départements. Les étudiants expriment leur satisfaction quant à la qualité de l’enseignement, affirmant que les enseignants sont attentifs et que les ressources pédagogiques sont adéquates.



Ce cadre propice à l'apprentissage permet aux étudiants de bénéficier d'une éducation de qualité.



Avec ces ajouts, la Côte d’Ivoire compte désormais neuf universités publiques situées à Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, San Pedro, Man et Bondoukou. Ces établissements représentent la volonté du gouvernement ivoirien de répondre efficacement aux besoins de formation des jeunes et de promouvoir l'excellence académique dans le pays.