Côte d'Ivoire/Lutte contre la détention préventive injustifiée : 1636 personnes enregistrées en 3 années dans 10 prisons

La Fédération internationale des Actions des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT) et l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture de Côte d’Ivoire (ACAT-CI) ont enregistré en trois années, 1636 personnes en situation de détention préventive injustifiée, dans 10 prisons du pays. A savoir : Abengourou, Abidjan, Adzopé, Agboville, Bouaké, Daloa, Grand-Bassam, Sassandra, Soubré et Toumodi.

Sur ce nombre de personnes enregistrées, 25% ont obtenu une décision de justice, 40% voient leurs dossiers traités par les juridictions et 35% bénéficient de l’accompagnement des avocats référents. Ce résultat obtenu au terme des 192 visites effectuées au sein de ces maisons d’arrêt et de correction sus-mentionnées par les bénévoles de l’ACAT-CI, dans le cadre du programme dénommé : Détention préventive abusive (DPA).

Tel est le bilan dressé par l’ACAT-CI au terme de deux jours de séminaire de capitalisation intitulé : « Projet de lutte contre la détention préventive injustifiée en Côte d’Ivoire, quel bilan après trois années d’exécution ? ».