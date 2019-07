Côte d’Ivoire / Lutte contre la migration irrégulière : Des journalistes-radio formés aux techniques de production et de reportage sur le fléau

« Comme nous le savons tous, la radio reste l’un des moyens de communication les plus efficaces en Afrique et dans toutes les communautés de l’Afrique de l’Ouest. Il est accessible, facile à utiliser, moins coûteux et puissant. WADR, en tant que radio sous-régionale, estime que le fait de travailler avec les stations de radio partenaires, certaines dans les capitales et la plupart d'entre elles dans les communautés rurales, contribuera à réduire les cas et les effets associés à la migration irrégulière », a-telle expliqué.

Au nom de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Alexandre Callegaro a assuré de la disponibilité de cette représentation diplomatique à accompagner cette initiative visant à lutter contre la migration irrégulière. Car dira-t-il : « Il est regrettable d’assister à la perte de vie de plusieurs milliers de jeunes tentant de traverser la méditerranée ».