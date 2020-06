Côte d’Ivoire/Lutte contre la propagation du Covid-19 dans les prisons : L’ACAT-CI et LaBAP aux côtés des pensionnaires

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, section Côte d’Ivoire (ACAT-CI) et La Balle aux prisonniers (LaBAP), sont deux Ong ayant décidé d’œuvrer pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19, dans les Maisons d’arrêt et de correction (MAC), ainsi que les Centres d’observation des mineurs (COM) de Côte d’Ivoire.

Pour ce faire, elles ont initié avec le soutien de l’Union européenne (Ue), le projet dénommé : « Eviter la propagation de la pandémie Covid-19 dans les MAC et les COM de Côte d’Ivoire », dont le lancement a eu lieu le 22 juin 2020, dans les locaux de la Maisons d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA).

Au cours de la présentation, Yeo Marie de l’ACAT-CI et Konan Olympe de LaBAP, ont relevé que ce projet qui dure 4 mois, vise à renforcer les capacités des personnels médicaux des MAC et COM, à la prise en charge d’éventuels cas de contamination. Puis, à former les acteurs de la société civile et le personnel des MAC et COM, au respect des mesures barrières. Ensuite, à distribuer des kits : alimentaires, d’hygiène, de prévention, pour soutenir les efforts de sensibilisation.

Les deux intervenants ont aussi ajouté qu’un plaidoyer sera mené auprès des autorités étatiques et sanitaires, pour le respect des mesures barrières et un aménagement des conditions de détention des pensionnaires les plus vulnérables des MAC et COM. Avant de signifier que deux missions de bénévoles ACAT-CI et LaBAP vont sillonner très bientôt toutes les MAC et COM du pays dans le cadre de l’exécution du projet.