Côte d’Ivoire/Mutuelle de la Polyclinique de l’Indénié : 44 Kits scolaires et bons d’achat aux enfants des adhérents

La Mutuelle des agents de la Polyclinique internationale de l’Indénié (MAPII) a célébré le mérite, le 14 septembre. Ce sont au total 44 kits scolaires et bons d’achats qui ont été distribués aux enfants de mutualistes, ayant brillamment réussi aux différents examens 2019. Ils sont 18 enfants de mutualistes reçus au Certificat d'études primaires et élémentaires (CEPE), 15 pour le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et 11 pour le Baccalauréat, dont 5 mutualistes.

Pour Ouattara Souleymane, président de MAPII, cette célébration du mérite qui est à sa troisième édition, est un encouragement aux mutualistes et enfants de mutualistes, à persévérer dans l’effort et l’excellence.

Madame Kipré Missi a, au nom des heureux récipiendaires exprimé sa gratitude à la MAPII, pour toutes ces actions visant à « l’encouragement au travail et à l’excellence ».

Aux noms des maires des communes de Dabakala et de Satama-Sokoura présents et qui ont offert la somme de 100 000 f Cfa à la MAPII, le premier adjoint au maire de la deuxième localité suscitée, Lamine Ouattara, a traduit leur satisfaction d’avoir pris part à ce rendez-vous de l’excellence. Il a souligné que c’est une motivation pour amener les enfants à poursuivre dans l’effort.