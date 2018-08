Côte d’Ivoire/Projet écologique : Un géant de l’industrie agro-alimentaire offre 500 plants d’arbres au maire de Cocody

Le groupe Danone, spécialisé dans l'alimentation infantile, a organisé récemment, en collaboration avec le conseil municipal d’Abidjan-Cocody, une opération de planting d'arbres dans ladite commune chic, au quartier Les II-Plateaux. Une action qui entre dans le cadre de la journée du volontariat, observée ces jours-ci.



Sur les motivations, le Directeur Régional Afrique de l’Ouest, Ferdinand Mouko a expliqué que la santé étant étroitement liée à l'alimentation et à l'environnement, il était important pour l'industriel, de jouer la carte de la prévention, en agissant en amont, sur l'environnement. Et le projet "Cocody, cité verte, puits de carbone", par sa bonne structuration, a-t-il dit, a emporté les faveurs de Danone. D'où le sentiment de grande joie qui fut le sien à l'idée de participer au projet de reverdir Cocody et surtout assainir l'environnement des populations locales, de façon à faire droit à la responsabilité sociétale de l'entreprise vis-à-vis de la planète, a-t-il conclu.



Et comme pour joindre l'acte à la parole, l'homme, accompagné de ses collaborateurs a procédé à la mise en terre d'une vingtaine de plants de teck sur les 500 prévus pour cette opération.



Le Conseiller municipal Cissé Khalil, représentant le maire N'GOAN Aka Mathias, a planté le premier arbre de l'opération. Mais avant, le Conseiller municipal, a exprimé sa reconnaissance à ses hôtes pour avoir répondu favorablement à l'appel de la mairie de Cocody, à accompagner le projet "Cocody, cité verte, puits de carbone".



Un projet a-t-il rappelé, qui ambitionne entre autres, de planter à terme, au moins 5 millions d'arbres dans la commune et qui à l'en croire, bénéficie du soutien du Chef de l'Etat et de la communauté écologique internationale. Poursuivant, Cissé Khalil a indiqué que le planting d'arbres est à encourager, car il reste une solution contre le dérèglement climatique à l'origine des inondations que l'on observe de plus en plus aux quatre coins de la planète.



La transition fut ainsi toute trouvée pour faire allusion aux récentes pluies diluviennes qui ont fait 12 morts à Cocody et pour lesquels une minute de silence a été observée, en début de cérémonie, en mémoire des disparus. Signalons que les deux espèces d'arbres retenues pour cette opération de planting, sont le teck et le flamboyant.