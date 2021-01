Côte d’Ivoire/ Promotion du Développement durable : Un prix pour récompenser les 10 meilleurs projets

Les dix meilleurs projets en développement durable émanant des entreprises et des organisations de la société civile seront désormais primés chaque année au mois de décembre. Un prix national dénommé : les « Green Awards » à l’initiative de l’ONG, My Dream for Africa Foundation va évaluer au total 100 projets de développement durable, pour en retenir les 10 meilleurs.

L’objectif visé, selon le coordonnateur de Green Awards, Landry Kouyo est de « susciter de plus en plus d’engouement pour la mise œuvre de projets verts ambitieux ». Il s’exprimait le 31 décembre 2020, au cours du lancement au siège de la Direction générale du développement durable (DGDD), sis à Abidjan-Cocody.

Il a en outre indiqué qu’un comité technique composé de personnes ressources identifiera les projets les plus impactant de développement durable. Ensuite, lesdits projets de développement durable seront évalués par le biais d’un comité, selon un certain nombre de critères établis, en conformité avec les recommandations internationales.

Landry Kouyo a enfin relevé que la cérémonie de distinction rassemblera les ministères techniques, les entreprises, les organisations de la société civile et toutes les personnes ressources œuvrant dans les secteurs d’activités, pris en compte par l’un des 17 objectifs de développement durable.

Pour sa part, Andy Costa, président de l’ONG, My Dream for Africa a souligné que Green Awards vise in fine, à faire de la Côte d’Ivoire un pays leader dans le respect de l’environnement et par ricochet tout le continent africain. Il a sollicité l’accompagnement des médias, en l’occurrence l’Organisation des journalistes professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI), en vue de mener à bien ce projet.

Au nom du ministre de l’Environnement et du développement durable, le directeur général du Développement durable, Gustave Aboua a adressé ses encouragements à My Dream for Africa, afin de poursuivre sur cet élan de promotion de l’environnement. Il a assuré tout le soutien de la direction du Développement durable à cette initiative louable.