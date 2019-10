Côte d'Ivoire/Protection des droits des enfants des condamnés à mort : Des Ong plaident pour une abolition irréversible de la peine capitale

Plusieurs Ong, dont l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture de Côte d’Ivoire (Acat-CI), la Fédération internationale des Acat (Fiacat), la Ligue ivoirienne des droits de l’homme (Lidho), avec le concours de la Coalition mondiale contre la peine de mort, plaident auprès des autorités ivoiriennes, pour une abolition irréversible de la peine de mort. Et ce, par le biais de la ratification par l’Etat ivoirien, du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (OP2).

C’était à l’occasion de la commémoration de la 17e Journée mondiale contre la peine de mort, autour du thème : « Les enfants, ces victimes invisibles de la peine de mort », le 10 octobre, au siège de Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, à Abidjan-Cocody.

Le thème national retenu au cours de cette célébration est: « Plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes pour la poursuite du processus de ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civil et visant à abolir la peine de mort ».

Ainsi, le Président du conseil d’administration (Pca) de l’Acat-CI, Wenceslas Assohou a expliqué que les Ong dans leur plaidoyer, ont à l’esprit de soutenir ces enfants, dont les parents sont condamnés à mort dans les pays, qui pratiquent la peine de mort.

Il a, en outre indiqué qu’une abolition irréversible de la peine de mort garantirait de facto, le droit à la vie et la sauvegarde des droits des enfants des personnes condamnées à mort. Non sans ajouter que cela éviterait que ces derniers ne deviennent « ces victimes invisibles de la peine de mort de Côte d’Ivoire ».

Wenceslas Assohou surtout souligné que ce plaidoyer auprès des autorités, qui est en même temps une sensibilisation de l’opinion publique nationale et internationale, vise à « faire de la Côte d’Ivoire un Etat pionnier dans la lutte contre la peine de mort ».

Le Pca de l’Acat-CI a enfin fait remarquer que beaucoup reste à faire pour aboutir à un monde sans peine de mort, même si d’après Amnesty International, le chiffre des exécutions enregistrées dans 20 pays, sont en baisse, passant de 993 en 2017 à 690 en 2018.

Cette célébration a également été marquée par un panel, au cours duquel trois panelistes, à savoir, le conseiller technique du Gardes des Sceaux, ministre de la Justice, Delbé Constant, le secrétaire général de la Lidho, Dr Coulibaly Mamadou et le Pca de l’Acat-CI, ont exposé sur l’importance de l’abolition de la peine de mort en Côte d’Ivoire.

Signalons que l’événement a bénéficié du soutien financier du ministère des Affaires étrangères du Luxembourg et de l’Agence française de développement (Afd), ainsi que de l’appui de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, de la Fiacat et de la Coalition mondiale contre la peine de mort.